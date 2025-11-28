Lawinen-Unglück in Tirol: Männer aus Bayern und Baden-Württemberg unter den Geretteten

Neustift im Stubaital - In einem beliebten Skigebiet in Tirol reißt eine Lawine Wintersportler mit. Unter den acht geretteten Menschen sind auch drei Männer aus Süddeutschland.

Bei einem Lawinenabgang im am Stubaier Gletscher in Tirol sind acht Wintersportler verschüttet worden. © Unbekannt/BERGRETTUNG NEUSTIFT/APA/dpa

Bei einem großen Lawinenabgang in Tirol sind zwei junge Männer aus Bayern und Baden-Württemberg verletzt worden.

Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu habe sich bei dem Abgang am Donnerstag am Stubaier Gletscher am Unterarm verletzt, teilte die Tiroler Landespolizei mit. Wie schwer die Verletzungen waren, blieb zunächst unklar.

Auch ein 21-Jähriger aus dem Zollernalbkreis in Baden-Württemberg habe bei dem Lawinenabgang eine leichte Schulterverletzung erlitten.

Zudem retteten die Einsatzkräfte demnach einen 22-Jährigen aus dem Ostallgäu, der bei dem Lawinenabgang unverletzt blieb. Insgesamt waren acht Wintersportler von der Lawine erfasst worden, darunter fünf Männer aus Deutschland. Die restlichen Verschütteten stammten aus Bulgarien und Österreich.