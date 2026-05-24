Waldbrandgefahr steigt im Süden Brandenburgs

Potsdam - Das Waldbrandrisiko ist vor allem im Süden Brandenburgs am Pfingstwochenende gestiegen.

In Teilen Brandenburgs herrscht aktuell eine hohe Waldbrandgefahr. (Archivfoto) © Manuel Genolet/dpa

In vier Landkreisen herrscht eine hohe Gefahr – das entspricht der zweithöchsten Stufe 4, wie aus aktuellen Daten des Agrar- und Umweltministeriums hervorgeht.

Die Forstbehörden rufen zu besonderer Vorsicht auf.

Eine hohe Waldbrandgefahr galt bislang für die Kreise Dahme-Spreewald, Elbe-Ester, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße sowie für die Stadt Cottbus.

In sieben Landkreisen herrschte die Gefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr). Für den Nordwesten Brandenburgs wurde dagegen ein geringes Risiko berechnet.