Waldbrandgefahr steigt im Süden Brandenburgs
Von Monika Wendel
Potsdam - Das Waldbrandrisiko ist vor allem im Süden Brandenburgs am Pfingstwochenende gestiegen.
In vier Landkreisen herrscht eine hohe Gefahr – das entspricht der zweithöchsten Stufe 4, wie aus aktuellen Daten des Agrar- und Umweltministeriums hervorgeht.
Die Forstbehörden rufen zu besonderer Vorsicht auf.
Eine hohe Waldbrandgefahr galt bislang für die Kreise Dahme-Spreewald, Elbe-Ester, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße sowie für die Stadt Cottbus.
In sieben Landkreisen herrschte die Gefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr). Für den Nordwesten Brandenburgs wurde dagegen ein geringes Risiko berechnet.
Erst am Samstag hatte ein Böschungsbrand zwischen Trebbin und Ludwigsfelde für eine stundenlange Unterbrechung des Zugverkehrs gesorgt.
Titelfoto: Manuel Genolet/dpa