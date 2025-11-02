Lawinenunglück in Südtirol: Fünf Deutsche tot, Leichen von Vater und Tochter gefunden

Bozen (Italien) - Tödliches Drama in Südtirol: Bei einem Lawinenunglück sind fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Am Sonntag wurden auch die beiden Leichen der bis dato noch Vermissten gefunden. Nach Angaben der italienischen Bergwacht handelt es sich um Vater und Tochter.

In Südtirol sind fünf deutsche Bergsteiger nach einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. (Archivfoto) © Matthias Bein/dpa

Am Samstag waren im Ortler-Gebirge bereits drei deutsche Bergsteiger tot geborgen worden. Es handelte sich um zwei Männer sowie eine Frau.

Die Urlauber seien beim Aufstieg zur mehr als 3500 Meter hohen Vertainspitze im Ortlergebirge von der Schneelawine erfasst worden.

Die Suche nach den beiden weiteren Vermissten musste am Samstagabend wegen der Dunkelheit unterbrochen werden, doch die italienische Bergwacht hatte nach Angaben eines Sprechers bereits da keine Hoffnung mehr, die beiden noch lebend zu finden.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 16 Uhr in der Nordwand unterhalb des Gipfels auf etwa 3200 Metern Höhe. Die Deutschen waren dort nach jüngsten Angaben der Bergwacht in drei Gruppen unterwegs: eine Dreiergruppe und zwei Zweiergruppen.

Zwei Männer im Alter von 50 Jahren hätten das Unglück überlebt, sagte der Sprecher der Bergrettung Sulden, Olaf Reinstadler, am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Diese beiden hätten auch den Alarm ausgelöst.