Ski-Fahrer von Lawine mitgerissen - tot!

Ein Ski-Fahrer wurde von einer Lawine erfasst und anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo ihm jedoch nicht mehr geholfen werden konnte. (Symbolbild) © 123RF/edgarbullon

Wie die Polizei im Kanton Wallis am Sonntagabend mitteilte, sorgten die starken Schneefälle und Stürme am Wochenende dafür, dass am Nachmittag erste Lawinen niedergingen.

Gegen 13.30 Uhr sei in Zenschmieden bei Eisten eine Galerie von einer Lawine erfasst worden. Auf Höhe dieser Galerie rollten die Schneemassen auf eine Straße herunter. "Das Saastal ist ab Stalden für jeglichen Verkehr gesperrt", erklärte die Polizei im Nachgang. Verletzt wurde dort aber glücklicherweise niemand.

Ebenfalls wegen Lawinen wurden die Strecke Simplon-Dorf-Gondo sowie eine Straße zwischen Täsch und Zermatt gesperrt. Die Fahrbahnen sind teilweise verschüttet.

Weitaus tragischer kam es für einen Ski-Fahrer, der im Tal Val Ferret unterwegs war.

Eine Lawine erfasste den Mann, der den Polizeiangaben zufolge abseits einer Piste unterwegs war. Die Schneemassen rissen ihn ein ganzes Stück mit. Erst nach einiger Zeit konnte er befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort erlag er jedoch seinen Verletzungen.

Derweil sind noch immer Suchtrupps in der Region unterwegs, um sechs vermisste Skitourengeher zu finden. Sie sind seit mehr als 30 Stunden in dem Unwettergebiet auf sich allein gestellt.