Mindestens 2000 Tote nach Erdrutsch-Katastrophe - Kämpfe verzögern Rettung!

Port Moresby - Nach dem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea steigt die Opferzahl immer dramatischer an. Mittlerweile spricht der Katastrophenschutz von mindestens 2000 Opfern. Retter wollen die Hoffnung auf Überlebende aber noch nicht aufgeben.

Das Dorf Yambali an einem Berghang in der Enga-Provinz wurde fast vollständig ausgelöscht, als ein Teil des Mount Mungalo am Freitag einstürzte und zahlreiche Häuser sowie die darin schlafenden Menschen begrub. © STR/AFP

Ein ganzes Dorf im abgelegenen Hochland des pazifischen Inselstaates wurde in der Nacht zu Freitag von Erd- und Schlammmassen begraben. Bislang schätzte die UNO die Zahl der Toten auf etwa 670.

Am Montag teilte der nationale Katastrophenschutz in einem Brief an das UN-Büro in der Hauptstadt Port Moresby mit, dass der Erdrutsch "mehr als 2000 Menschen lebendig unter sich begraben und große Zerstörungen angerichtet" habe. Das berichteten die Nachrichtenagenturen dpa und AFP.

In dem Schreiben hieß es demnach: "Die Situation ist weiter instabil, da sich der Erdrutsch weiterhin langsam verschiebt und dies sowohl für die Rettungsteams als auch für die Überlebenden eine anhaltende Gefahr darstellt."

Dennoch sei die Suche nach den Vermissten unter all den Gesteins- und Erdmassen "ein Wettlauf gegen die Zeit", wie der Missionschef der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Serhan Aktoprak, in Port Moresby sagte.

Die Hauptstraße des Dorfes sei weiterhin komplett blockiert. "Wir können nur hoffen, dass wir in der kurzen Zeit, die uns bleibt, zumindest dazu beitragen können, noch mehr Leben zu retten", so Aktoprak. "Aber die Zeit arbeitet gegen uns."