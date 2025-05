Naturkatastrophe fordert Tribut: Gigantischer Gewinneinbruch bei Munich Re

Waldbrände haben im Januar 2025 Teile Kaliforniens zerstört. © Noah Berger/FR34727 AP/dpa

Der Nettogewinn im ersten Quartal ist im Vorjahresvergleich um gut 48 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro gesunken, wie der Dax-Konzern mitteilte.

Hauptursache war die Naturkatastrophe in Los Angeles, für die das Unternehmen in Summe Kosten in Höhe von ebenfalls 1,1 Milliarden Euro erwartet. Dessen ungeachtet hält der Munich-Re-Vorstand an seinem diesjährigen Gewinnziel von sechs Milliarden Euro fest.



Rückversicherungen sind die Versicherung der Versicherer: Erstversicherer wie die Allianz schließen selbst Versicherungsverträge ab, um insbesondere gegen die immensen Kosten von Naturkatastrophen abgesichert zu sein.

Nordamerika ist sowohl der Kontinent mit den weltweit höchsten Naturkatastrophenschäden als auch der wichtigste Auslandsmarkt für die Munich Re - daher nun die sehr hohe Belastung.

Abgesehen davon zählt der Westen der USA auch zu den Weltregionen, in denen Klimaforscher und Meteorologen im Zuge des Klimawandels steigendes Risiko langer Trockenheitsperioden - und damit auch erhöhte Gefahr von Waldbränden - sehen.