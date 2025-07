Hund sitzt nach Adoptions-Events immer wieder alleine da: Grund bricht Pflegern das Herz

Clovis (Kalifornien) - Niemand will etwas mit ihm zu tun haben. Seine Pfleger haben sogar einmal beobachtet, wie Darby von Besuchern einer Adoptionsveranstaltung für Hunde weggestoßen wurde, damit diese einen anderen Vierbeiner in Ruhe streicheln konnten. Am Ende ist es immer dasselbe: Der kleine Rüde sitzt traurig dreinblickend in dem Käfig, in dem zu Beginn noch viele andere Hunde waren. Der Grund für die Ablehnung bricht seinen Pflegern umso mehr das Herz.