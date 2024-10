Orte unter Wasser, Kampf gegen die Fluten: "Katastrophe!"

Dieses Schreckszenario konnte in der Gemeinde aber wohl verhindert werden. Bisher gibt es nur Berichte über einen Toten in Paris während des schweren Unwetters.

Auch die Innenstadt von Bayonne im Westen von Frankreich ist größtenteils überschwemmt. © Gaizka Iroz/AFP/dpa

Der Wetterdienst Météo France sprach vom heftigsten zweitägigen Starkregenereignis im Gebiet der Cevennen seit Beginn des 20. Jahrhunderts. "An einigen Orten in der Ardèche sind bis zu 700 Millimeter Wasser in 48 Stunden gefallen", sagte Pannier-Runacher. "Das ist mehr als der jährliche Niederschlag in Paris."

Die Ministerin warnte: "Wir sind mit Perioden konfrontiert, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Wir müssen uns daran gewöhnen und uns wappnen, um ihnen Stand zu halten."