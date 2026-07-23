10.000 Touristen evakuiert: Feuer sorgt in französischer Urlaubsregion für Zerstörung

Bordeaux (Frankreich) - Wegen eines Waldbrands in der Nähe von Bordeaux sind rund 12.000 Touristen und Einheimische evakuiert worden. Es seien mehrere Campingplätze und Ferienzentren in der Region geräumt worden, teilten die Behörden in der bei Touristen im Sommer sehr beliebten Region im Südwesten Frankreichs am Donnerstagmorgen mit.

Tausende Touristen und Einheimische in Sorge über den bedrohlichen Waldbrand im französischen Bordeaux. © Romain Perrocheau/AFP/dpa

Rund 500 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Die Behörden verzeichneten zunächst keine Opfer, die Situation bleibe aber "ungünstig".

Mehr als 10.000 Touristen aus acht Campingplätzen und Ferienzentren wurden nach Angaben der Präfektur aus dem stark touristisch geprägten Gebiet evakuiert. Zudem wurden mehr als 1000 Menschen in Gemeinden evakuiert, die am Waldrand leben. Neun Gemeinden richteten Notunterkünfte ein, in denen mehr als 2500 Menschen Zuflucht fanden.

Der Brand war am Mittwoch in der Nähe des Beckens von Arcachon ausgebrochen. Seither verbrannten bereits rund 2000 Hektar Land.

Nach Angaben des Bürgermeisters der vom Brand betroffenen Gemeinde Le Porge, Martial Zaninetti, soll das Feuer von einem Gerät zum Roden ausgelöst worden sein. Die Gendarmerie ging von einem unbeabsichtigten Vorfall aus, dies müsse jedoch noch bestätigt werden.