Ganzes Gebiet ist munitionsbelastet: Wald in Brand, Feuerwehr im Großeinsatz

Erlangen - Das betroffene Gebiet ist munitionsbelastet! Wegen eines großflächigen Waldbrandes auf einem früheren Truppenübungsplatz bei Erlangen war die Feuerwehr in Bayern am Mittwochabend mit rund 120 Einsatzkräften aktiv.

Am Abend war unter anderem auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU ) vor Ort, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen.

Am Brandort waren auch Hubschrauber im Einsatz. © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Die Flammen seien rund 30 Zentimeter hoch gewesen, also glücklicherweise noch recht niedrig, erklärte der Feuerwehrsprecher. Das hänge auch mit der moorigen Beschaffenheit zusammen.

Der Brand war den Angaben nach schwierig zu erreichen, da der nächstgelegene Weg rund einen Kilometer von den Flammen entfernt war.

Bis 21 Uhr seien außerdem Hubschrauber zur Unterstützung im Einsatz gewesen. Diese werden demnach am frühen Donnerstag wieder starten.

In der Nacht wurde die Zahl der eingesetzten Kräfte auf rund 50 herabgesetzt. Seit 6 Uhr am Morgen sind dann wieder mehr Einsatzkräfte am Brandort.

Es werde auf den gesicherten Waldwegen patrouilliert, hieß es. Ein Ende des Einsatzes ist bislang noch nicht absehbar.