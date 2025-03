28.03.2025 14:32 Bei erhöhter Waldbrandstufe: Vorsätzlich Feuer in Waldstück gelegt

In Karith bei Gommern ist am Donnerstagabend ein Waldstück absichtlich in Brand gesteckt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Von Robert Lilge

Gommern - In einem Waldstück bei Gommern (Landkreis Jerichower Land) hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. In Karith bei Gommern wurde absichtlich Feuer in einem Waldstück gelegt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa Das Feuer konnte allerdings durch das schnelle Handeln der Feuerwehr gelöscht werden. Denn noch immer herrscht in vielen Teilen Sachsen-Anhalts aufgrund von Trockenheit die mittlere Waldbrandstufe 3. So auch im Jerichower Land. Weil sich der Brandherd mitten in einem Waldstück befand und sich nicht von allein entzünden konnte, gehen die Ermittler des Polizeireviers Jerichower Land von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Waldbrand Ermittlungen zum Brocken-Brand abgeschlossen: Das ist das Ergebnis Weitere Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Von einem möglichen Brandstifter fehlt jedoch jede Spur. Jetzt sollen Zeugen beim Aufklären der Tat helfen. Zeugen, die verdächtige Personen oder sogar den Täter gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Jerichower Land zu melden. Hinweise werden unter Tel. 03921/9200 oder per E-Mail entgegengenommen.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa