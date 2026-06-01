Feuer im Hirschgrund ausgebrochen: Grund ist zum Kopfschütteln
Von Maximilian Schiffhorst, Marko Förster
Reinhardtsdorf-Schöna - Diese Aktion ist einfach nur zum Kopfschütteln: Am Sonntagnachmittag hat ein Mann (61) in der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna (Sächsische Schweiz) durch sein unüberlegtes Handeln einen Brand verursacht.
Laut Ermittlungen der Polizei hatte der 61-Jährige am Vorabend die Aschereste seiner Feuerschale im Felsbereich des Hirschgrundes entsorgt. Durch die enthaltene Glut sei ein Feuer entstanden, das sich auf das angrenzende Waldstück ausgebreitet habe, heißt es.
Laut einem Foto-Reporter mussten rund 60 Kameraden knapp fünf Stunden lang gegen die Flammen kämpfen. Diese hätten auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern direkt am steilen Hang zur wichtigen Bahnstrecke Dresden-Prag gelodert.
Für die Löschversorgung sei nicht nur der Wasservorrat mehrerer Einsatzfahrzeuge genutzt, sondern auch der Hirschgrundbach angezapft worden.
Höhenretter der Feuerwehr Heidenau hätten die Restlöscharbeiten übernommen und den Hang nach verbliebenen Glutnestern abgesucht.
Laut Polizei gab es glücklicherweise keine Verletzten. Gegen den Deutschen werde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, so ein Sprecher zu TAG24. Der Bahnverkehr sei trotz des Vorfalls nicht beeinträchtigt gewesen.
Titelfoto: Montage: Repros/Marko Förster (2)