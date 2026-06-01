Feuer im Hirschgrund ausgebrochen: Grund ist zum Kopfschütteln

Reinhardtsdorf-Schöna - Diese Aktion ist einfach nur zum Kopfschütteln: Am Sonntagnachmittag hat ein Mann (61) in der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna ( Sächsische Schweiz ) durch sein unüberlegtes Handeln einen Brand verursacht.

Im Hirschgrund war wegen illegaler Entsorgung von Ascheresten am Sonntag ein Brand ausgebrochen. © Repro/Marko Förster

Laut Ermittlungen der Polizei hatte der 61-Jährige am Vorabend die Aschereste seiner Feuerschale im Felsbereich des Hirschgrundes entsorgt. Durch die enthaltene Glut sei ein Feuer entstanden, das sich auf das angrenzende Waldstück ausgebreitet habe, heißt es.

Laut einem Foto-Reporter mussten rund 60 Kameraden knapp fünf Stunden lang gegen die Flammen kämpfen. Diese hätten auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern direkt am steilen Hang zur wichtigen Bahnstrecke Dresden-Prag gelodert.

Für die Löschversorgung sei nicht nur der Wasservorrat mehrerer Einsatzfahrzeuge genutzt, sondern auch der Hirschgrundbach angezapft worden.

Höhenretter der Feuerwehr Heidenau hätten die Restlöscharbeiten übernommen und den Hang nach verbliebenen Glutnestern abgesucht.