Immer noch Glutnester am Saurüsselkopf! Gefahr von Waldbrand steigt erneut

Ruhpolding - Nach dem Waldbrand am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen müssen noch immer einzelne Glutherde gelöscht werden – und die Behörden warnen vor einer erneut steigenden Waldbrandgefahr.

Der Waldbrand am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen war gerade unter Kontrolle, da steigt die Gefahr eines neuen Feuers. © Uwe Lein/dpa

Die Arbeiten im Bereich des Waldbrandes an dem Berg bei Ruhpolding im Landkreis Traunstein dauerten weiter an, teilte die Gemeinde mit. Weiter gebe es einzelne Glutnester, die gezielt gelöscht werden müssten.

Zur Erkundung gebe es regelmäßig Wärmebildflüge der Polizei. Zudem seien Fußtrupps der staatlichen Forstverwaltung mit Wärmebildkameras in dem betroffenen Gebiet unterwegs.

Auch wenn die Oberfläche des Bodens oft unauffällig scheine, könnten im Inneren deutlich höhere Temperaturen von bis zu etwa 125 Grad herrschen.

Die Hitze könne bis in tiefere Bodenschichten vordringen, teils auch mehr als einen Meter unter der Oberfläche. Die Glutnester könnten sich dort etwa im Wurzelwerk über längere Zeit halten und jederzeit erneut aufflammen.

Das Betretungsverbot für das betroffene Gebiet bleibe bestehen.