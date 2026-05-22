Temperaturen locken Touristen: Waldbrandgefahr in Bayern steigt

München - Die Waldbrandgefahr in Bayern steigt. Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst in immer weiteren Teilen des Freistaats die Stufe 4 von 5 im Waldbrandgefahrenindex.

Für die kommenden Tage erwartet man in immer weiteren Teilen Bayerns die Stufe 4 von 5 im Waldbrandgefahrenindex. (Symbolbild) © 123rf/chontocha

Die Regierungen der Oberpfalz und von Unterfranken haben bereits Überwachungsflüge angekündigt.

Für Freitag gilt laut DWD noch maximal Stufe 3 - mittlere Gefahr – im Waldbrandgefahrenindex, dies aber für weite Teile Bayerns. Am Samstag wird in einzelnen Teilen in der Nordhälfte des Freistaats Stufe 4 – hohe Gefahr – erreicht.

Ab Sonntag gilt sie dann für grob die Hälfte Bayerns, mit leicht weiter steigender Tendenz bis Dienstag. Der Norden ist dabei deutlich stärker betroffen als der Süden.

Die Regierung von Unterfranken hat angesichts der Gefahr für die Zeit von Samstag bis Montag vorsorgliche Luftbeobachtung angeordnet.

Dabei spielt auch eine Rolle, dass wegen des schönen Wetters "mit einer erhöhten Zahl von Ausflüglern in Wald und Flur zu rechnen" ist. Dadurch steige die Wahrscheinlichkeit von Schäden.