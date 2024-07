"Firenado" gesichtet: Feuersturm sorgt für immense Zerstörung

Unerbittlich wütete der Firenado und zerstörte alles, was ihm in den Weg kam. © CAL_FIRE

Das reinste Inferno.

4000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, 100 Gebäude sind dem Flammenmeer bereits zum Opfer gefallen. Bislang gibt es keine Meldungen über Todesfälle, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Wie die "Los Angeles Times" berichtet, hat sich die in Flammen stehende Fläche seit Donnerstag mehr als verdoppelt. Inzwischen steht eine Fläche von 1300 Quadratkilometern, halb so groß wie das Saarland, in Flammen.

Schon jetzt gilt das Feuer als eines der größten, das jemals in Kalifornien registriert wurde.