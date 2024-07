Unfassbar: Mann stößt sein brennendes Auto in Böschung - Und löst riesiges Feuer aus!

Von einem brennenden Auto ausgehend, schlugen die Flammen innerhalb kurzer Zeit auf ein riesiges Gebiet über. © Noah Berger/AP/dpa

Passanten trauten ihren Augen nicht, als sie am Donnerstag gegen 15 Uhr (Ortszeit) einen Mann in der US-Stadt Chico dabei beobachteten, wie er ein brennendes Auto knapp 20 Meter einen Abhang in einem Stadtpark herunterstieß. Der Wagen ging kurz darauf komplett in Flammen auf. Das Feuer sprang sofort auf die umliegenden Pflanzen und Bäume über.

In einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft des zuständigen Bezirks heißt es, der Mann sei anschließend dabei gesehen worden, wie er "ruhig die Gegend verließ und sich unter die anderen Bürger mischte, die vor dem sich rasch ausbreitenden Feuer flohen".

Angetrieben von Wind, Hitze und trockenem Buschland breitete sich das Feuer in den nächsten Stunden explosionsartig aus. Mehr als 4000 Menschen mussten in der Dunkelheit der Nacht ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Bis Donnerstagabend hatten die Flammen fast 50.000 Hektar verschlungen, so das kalifornische Ministerium für Forstwirtschaft und Brandschutz. In diesem Jahr hatte bisher kein anderer Flächenbrand in Kalifornien derart dramatische Ausmaße.