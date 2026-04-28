Gefahr von Waldbränden in Thüringen steigt: Feuerwehren mussten bereits ausrücken

Erfurt - Die Gefahr von Waldbränden ist im Süden von Thüringen deutlich gestiegen.

Mit zunehmender Trockenheit steigt die Gefahr für Waldbrände in Thüringen. (Symbolfoto) © Michael Reichel/dpa

Am Dienstag galt in einem Forstamt südlich von Meiningen die zweithöchste Warnstufe, wie aus einer Übersicht des Thüringenforsts hervorgeht. Diese Kategorie bedeutet eine hohe Gefahr.

Das kann für Waldbesucher bedeuten, dass öffentliche Grillplätze und Feuerstellen vom zuständigen Forstamt gesperrt werden könnten. Nicht ausgeschlossen seien Sperrungen gefährdeter Bereiche in Wäldern.

Bereits am Montag war die Feuerwehr wegen Bränden mehrfach im Einsatz. In einem Wald bei Suhl brannte es nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache an sieben Stellen. Das Feuer sei entlang eines Waldweges zwischen Suhl-Friedberg und Hirschbach ausgebrochen.

Bei Hildburghausen kam es ebenfalls am Montag an einem Waldweg zu einem Brand. Etwa vier Hektar Wald seien verbrannt, teilten die Beamten mit. Weshalb es zu dem Feuer bei Gerhardtsgereuth kam, ist noch unklar.