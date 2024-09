Größer als zwei Dutzend Fußballfelder: Riesiges Feld- und Waldgebiet fällt Brand zum Opfer!

Ronneburg - Großbrand in Thüringen!

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am frühen Nachmittag aus. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Eine Fläche von circa 21 Hektar Feld- und Waldgebiet fiel am Donnerstag einem Großbrand zum Opfer, wie am Freitagmorgen aus Angaben der Landespolizeiinspektion (LPI) Gera hervorging.

21 Hektar entsprechen rund 29 Fußballfeldern! Zumindest wenn man von dem in den "Durchführungsbestimmungen zur DfB-Spielordnung und weitere Richtlinien" vom 1. Oktober 2023 angegebenen Maß 105 auf 68 Meter ausgeht.

Kurz nach 14 Uhr rückten laut LPI die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei nach Ronneburg (Landkreis Greiz), konkret in die Grobsdorfer Straße, aus. Unverzüglich sei mit den Löschmaßnahmen begonnen worden. Ein Feuer auf einem Feld habe lichterloh gebrannt, hieß es.

"Zudem setzte offenbar Funkenflug ein nahegelegenes Waldstück in Flammen", so die Uniformierten. Trotz umfangreicher Löschmaßnahmen sei es nicht gelungen, den Brand in Gänze zu löschen. Einen Teilbereich habe man vielmehr kontrolliert abbrennen lassen, hieß es weiter.