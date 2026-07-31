Gute Nachrichten: Waldbrand im Chiemgau gelöscht - Katastrophenfall endet

Unterwössen - Nach dem Einsatz mehrerer Hubschrauber ist der offene Waldbrand in den Chiemgauer Alpen gelöscht. Der Katastrophenfall in der Region wird deswegen um Mitternacht beendet.

Mit Hubschraubern und Sprinkleranlagen kämpften teilweise mehr als 300 Einsatzkräfte gegen die Flammen © Feuerwehren Landkreis Traunstein

Das teilte der Kreisfeuerwehrverband Traunstein mit. Am Wochenende sollen "Ab- und Nachlöscharbeiten" in dem bei Unterwössen gelegenen Areal folgen und verbliebene Glutnester bekämpft werden, damit das Feuer nicht wieder aufflammt.

"Gemeinsam mit den Kräften am Boden ist es gelungen, die offenen Feuer vollständig zu löschen", erklärte Einsatzleiter Christof Grundner.

Beendet ist demnach auch die Warnung der örtlichen Bevölkerung vor möglicher Rauch- und Geruchsbelästigung, am Samstag soll auch die zwischenzeitlich gesperrte Bundesstraße 305 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Und nicht zuletzt soll auch der Wössener See - das örtliche Badegewässer - für Besucher wieder zugänglich sein.

Bestehen bleibt jedoch vorerst das Betretungsverbot des Gebiets an der Lackenbergwand. Der Brand in dem steilen Bergwald auf knapp 1000 Meter Meereshöhe war am Mittwochabend entdeckt worden, das Areal war etwa 2,5 Hektar groß.

Das Landratsamt Traunstein hatte deswegen am Donnerstag den Katastrophenfall ausgerufen, am Freitag waren zeitweise sechs Hubschrauber im Einsatz - vier der bayerischen Polizei und zwei aus dem nahen Österreich.