30.07.2026 07:08 Neue Waldbrände wüten in Südeuropa: Tausende Menschen aus Urlaubsregionen evakuiert

In Südeuropa flammen neue Brände auf und treiben zahlreiche Menschen aus ihren Häusern. Auch Touristen mussten bereits aus Urlaubsregionen evakuiert werden.

Von Michael Evers, Andrea Sosa Cabrios, Alexia Angelopoulou, Takis Tsafos, Svenja Huck Bordeaux/Madrid/Athen - Von einer Hitzewelle und kräftigem Wind angefachte Brände greifen in Südeuropa um sich und treiben zahlreiche Menschen aus ihren Häusern. In Frankreich, Spanien, Griechenland und der Türkei flammten neue Brände auf, Tausende weitere Menschen wurden evakuiert. Allerdings konnten in Frankreich und Spanien dort, wo es gelungen war, die Flammen einzugrenzen, Evakuierte in ihre Häuser zurückkehren.

Einsatzkräfte versuchen seit Wochen gegen die Waldbrände in Frankreich anzukämpfen. © Emma Da Silva/AP/dpa In mehreren Regionen Frankreichs brachen erneut Waldbrände aus. Betroffen ist im südfranzösischen Departement Var der Bereich der Kleinstadt Brignoles. Dort mussten 600 bis 700 Menschen evakuiert werden. Ein erneutes Feuer wurde auch aus dem Wald von Fontainebleau südlich von Paris gemeldet. Ein größerer Brand brach im Burgund in Couchey in der Nähe der Großstadt Dijon aus. Wegen des gesundheitsgefährdenden Rauchs wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich möglichst nicht draußen aufzuhalten und Türen und Fenster geschlossen zu halten. Waldbrand Waldbrände auf beliebter Urlaubsinsel: Mehrere Dörfer evakuiert, Bewohner sollen an Strände flüchten An der Atlantikküste bei Bordeaux, wo die bislang massivsten Brände der Saison in Frankreich auf einer Fläche von 42.000 Hektar gewütet hatten, konnte die Feuerwehr ein erneutes Ausbreiten des Brandes mit einem Großaufgebot verhindern. Die Präfektur äußerte die Hoffnung, "eine Rückkehr zur Normalität für die Einwohner und die Unternehmen, die ihrer Arbeit nachgehen müssen, ins Auge fassen zu können". 224.000 Menschen waren in der Region evakuiert worden.

Eine De Havilland Canada Dash 8-400 versprühte Löschmittel über einen in Flammen stehenden Wald im Süden Frankreichs. © Emma Da Silva/AP/dpa

Großes Feuer wütet im Westens Spaniens

Im Westen Spaniens mussten zahlreiche Ortschaften wegen des Feuers evakuiert werden. © Paloma V. Escarpa/EUROPA PRESS/dpa In Spanien ist nun in einem Nationalpark an der Grenze zu Portugal ein großes Feuer ausgebrochen. Wegen erheblichen Risiken für die Anwohner seien zwölf Ortschaften rund um die Gemeinde Fermoselle innerhalb des Parque Nacional Arribes del Duero evakuiert worden, teilte die Regionalregierung der Gemeinschaft Kastilien und León mit. Rund 950 Menschen wurden in der betroffenen Region im Nordwesten Spaniens laut Medienberichten in Sicherheit gebracht. Waldbrand Waldbrände in Spanien und Frankreich: Hunderttausende auf der Flucht vor den Flammen In einigen Gebieten Spaniens entspannt sich die Lage inzwischen langsam weiter. Die Evakuierungen und Ausgangsbeschränkungen werden nach und nach aufgehoben. Allerdings dürfen noch rund 9500 Menschen, alle in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, weiterhin nicht in ihre Häuser zurückkehren.

In einigen Gebieten hat sich die Lage entspannt, doch was zurückbleibt ist Zerstörung. © Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa

Zahlreiche Menschen auf griechischer Urlaubsinsel evakuiert

Auch in Griechenland kommen die Einsatzkräfte an ihre Grenzen. © Thanassis Stavrakis/AP/dpa Mehrere Waldbrände wüten derzeit in Griechenland, der schlimmste im Süden der Insel Kreta. Dort kamen zwei Feuerwehrleute bei Löscharbeiten ums Leben - sie hatten in ihrem Fahrzeug im dichten Rauch die Orientierung verloren. Der Wind wehte so stark, dass Löschhubschrauber und -flugzeuge wieder abdrehen und landen mussten. Am Abend wurde zusätzlich zu mehreren Bergdörfern auch der bei Urlaubern beliebte Küstenort Agia Galini evakuiert - rund 6000 Touristen seien betroffen, berichteten griechische Medien. Etwas weiter westlich im Küstenort Agios Pavlos wurden 29 Menschen von der Küstenwache über das Meer in Sicherheit gebracht. Entwarnung gibt es nicht: Die starken Winde sollen in den kommenden Tagen in weiten Teilen Griechenlands anhalten. Das Bürgerschutzministerium warnt vor anhaltend hoher Waldbrandgefahr.

Starke Winde fachen die Flammen immer weiter an. © Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Brände wüten in türkischer Touristenregion