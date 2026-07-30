Feuer in Chiemgauer Alpen: Behörden rufen Katastrophenfall aus

Unterwössen - Wegen eines Waldbrands in den Chiemgauer Alpen hat das Landratsamt im oberbayerischen Traunstein den Katastrophenfall ausgerufen. Man habe sich, so der Landrat Andreas Danzer ( Freie Wähler ) "entschieden, dass wir gleich voll durchstarten".

Wegen der Dunkelheit mussten die Löscharbeiten in der Nacht deutlich zurückgeschraubt werden. © Feuerwehren Landkreis Traunstein

Eine Evakuierung sei nicht notwendig, wie der Politiker bei einer Pressekonferenz weiter meinte. Man brauche jedoch schnellen Zugriff und "schlagkräftige Hilfe".

Nicht nur die nun zurückkommende Hitzewelle macht Probleme. Auch der immer wieder auffrischende Wind könnte die Ausbreitung des Feuers begünstigen.

Man habe daher zusätzlich Hilfe von den österreichischen Nachbarn angefordert. Die Feuerwehren wurden am Mittwochabend gegen 18 Uhr über den Brand in rund 1000 Metern Höhe informiert.

Das betroffene Gebiet befindet sich im Gipfelbereich der Hochwand nahe der Lackenbergwand bei Unterwössen.

Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr – unterstützt von drei Hubschraubern der Bayerischen Polizei – waren seither vor Ort. Eine große Herausforderung ist dabei das unwegsame Gelände. Es seien "zahlreiche Löschflüge" durchgeführt worden.