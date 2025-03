Immer mehr Menschen sterben: Fatale Waldbrände außer Kontrolle

Waldbrände wüten in Südkorea: Ein Feuerwehrmann arbeitet in Uiseong daran, ein Feuer in einem Haus zu löschen, das von einem Waldbrand erfasst wurde. © Yoon Gwan-shick/Yonhap via AP/dpa

Am Wochenende waren bereits vier Einsatzkräfte beim Kampf gegen die Flammen gestorben. Die Behörden befürchten weitere Tote in den nächsten Tagen.

Am Mittwoch stürzte in Südkorea zudem ein Helikopter bei Löscharbeiten im Landkreis Uiseong ab. Der 73-jährige Pilot starb. Die Gründe für den Absturz sind bislang unklar. In einer ersten Reaktion haben die Behörden sämtliche Flüge der rund 140 Helikopter in den betroffenen Brandgebieten eingestellt.

Premierminister Han Duck Soo (75), der derzeit auch die Amtsgeschäfte des suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol (64) übernimmt, sagte in einer Fernsehansprache, dass "Schäden durch die Brände drohen, wie wir sie noch nie erlebt haben". Laut lokalen Medien handelt es sich um die bisher drittgrößten Waldbrände in der Geschichte des Landes.

Eine Fläche von mehr als 40.000 Hektar brannte bereits nieder. Rund 30.000 Anwohner wurden in Sicherheit gebracht, darunter auch mehrere hundert Gefängnisinsassen in den betroffenen Gebieten. Mindestens vier Landkreise wurden zum Katastrophengebiet erklärt.