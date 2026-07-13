Nach verheerendem Waldbrand: Zahl der Toten auf 13 gestiegen

Spanien - Die Zahl der Toten des verheerenden Waldbrands in Südspanien ist auf 13 gestiegen.

Ein ausgebranntes Auto, das bei dem schweren Waldbrand beschädigt wurde. © JOSE JORDAN / AFP

Eine 93-jährige Britin sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, erklärten Behördenvertreter der Region Andalusien am Sonntag.

Zuvor hatte die Zahl der Toten des Waldbrandes bei zwölf gelegen.

Das Feuer war am Donnerstagnachmittag in Los Gallardos in der andalusischen Provinz Almería ausgebrochen und hatte etwa 7000 Hektar Land niedergebrannt.

Etwa 1500 Menschen mussten das Gebiet zwischenzeitlich verlassen. Auch unter den weiteren Todesopfern sind nach Angaben der Behörden möglicherweise viele Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit.

In der Gegend leben zahlreiche Ausländer, insbesondere Briten.