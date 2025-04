06.04.2025 16:15 2.794 Riesiger Flächenbrand: Feuerwehreinsatz hinter tschechischer Grenze

Am Samstag wurde Alarm auf tschechischer Seite ausgelöst: Flächenbrand am Waldrand in Breitenbach/Potucky.

Von Jakob Anders

Schwarzenberg - Am Samstag gegen 16.30 Uhr wurde Alarm auf tschechischer Seite ausgelöst: Flächenbrand am Waldrand in Breitenbach/Potucky. Die tschechischen Kameraden hatten Alarm ausgelöst und um Hilfe beim Flächenbrand gebeten. © André März Deutsche Kameraden der Feuerwehr Johanngeorgenstadt rückten mit ihrem Löschzug zur Hilfe aus, um das Inferno zu verhindern. Schon von Weitem sahen die Einsatzkräfte dicke Rauchwolken am Waldrand. Rund 900 Quadratmeter Wiese standen in Flammen. "Bei Ankunft bestätigte sich ein Flächenbrand, welcher drohte auf ein angrenzendes Waldstück überzugreifen", beschreibt ein Sprecher der Feuerwehr das Horrorszenario. Waldbrand Brand am Brocken soll Wernigerode 1,8 Millionen Euro kosten In Absprache mit der Leitstelle auf tschechischer Seite übernahmen die deutschen Kameraden die Löschwasserversorgung. Eines der Fahrzeuge wurde mit 2000 Litern am nahe gelegenen Bach Schwarzau (tschechisch Černá) betankt. Länderübergreifender Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Deutsche Kameraden löschen einen Wiesenbrand im tschechischen Potucky (Breitenbach). © André März Damit wurde der Pendelverkehr während der Löscharbeiten gesichert, bis auch das letzte Glutnest abgelöscht war: "Bei solchen Einsätzen zeigt sich, wie wichtig eine gute, grenzübergreifende Zusammenarbeit ist." Zur Brandursache ermittelt die tschechische Polizei.

