18.06.2025 13:53 Sachsen-Anhalt noch immer stark von Waldbränden betroffen

Die Zahl der Waldbrände ist in den letzten Jahren zurückgegangen. In Sachsen-Anhalt brennt es dennoch weiterhin mit am schlimmsten.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Obwohl in Deutschland in den letzten Jahren die Waldbrände zurückgegangen sind, ist Sachsen-Anhalt noch immer am stärksten von ihnen betroffen. Alles in Kürze Sachsen-Anhalt ist von Waldbränden am stärksten betroffen.

39 Brände auf 39 Hektar in Sachsen-Anhalt erfasst.

Bundesweit sank die Zahl der Brände auf 563.

Feuchtheißer Sommer führte zum Rückgang der Brände.

241 Hektar Laubwald und 93 Hektar Nadelwald verbrannt. Mehr anzeigen Sachsen-Anhalt ist noch immer mit am schlimmsten von Waldbränden betroffen. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa Laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn wurden in Sachsen-Anhalt auf insgesamt 39 Hektar 39 Brände erfasst. Bundesweit verringerte sich die Zahl der Brände laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf 563. 2023 waren es noch 1059 Waldbrände. Ein "feuchtheißer" Sommer mit hohen Temperaturen und vielen Schauern soll Grund für den Rückgang gewesen sein. Waldbrand 40.000 Quadratmeter Wald in Flammen: Waren Brandstifter am Werk? Insgesamt soll nach Angaben der Bundesanstalt 2024 eine Waldfläche in der Größe des New Yorker Central Park verbrannt sein. Besonders betroffen waren Flächen mit Laubbäumen (241 Hektar). Bei Nadelbäumen waren es nur 93 Hektar.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa