Temperaturen von bis zu 47 Grad: Heftige Waldbrände breiten sich weiter aus

Kalifornien (USA) - Im US-Bundesstaat Kalifornien kämpften Feuerwehrleute auch am Freitag bei Rekordhitze gegen mehrere Waldbrände .

Ein zerstörtes Haus in der Siedlung Mariposa. © JOSH EDELSON / AFP

In der Nähe des bekannten Yosemite-Nationalparks brach ein neues Feuer aus, während ein großes Inferno weiter nördlich unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Für Freitag wurden in dem westlichen US-Bundesstaat Temperaturen von bis zu 47 Grad Celsius vorhergesagt.

"Am Samstag wird sich die gefährliche Hitze im Westen weiter ausbreiten. Die Temperaturen werden in weiten Teilen der Westküste 15-30 Grad über dem Durchschnitt liegen", warnte der Nationale Wetterdienst.

Die Hitzewelle fällt auf das Wochenende rund um den 4. Juli, an dem Millionen von US-Amerikanern den Jahrestag der Unabhängigkeit mit Feuerwerkskörpern feiern, die bei Trockenheit Brände auslösen können.

In der ehemaligen Goldgräberstadt Mariposa in der Nähe des Yosemite-Nationalparks brach in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer aus, das sich schnell ausbreitete. Die Ursache ist noch nicht bekannt.