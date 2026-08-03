Traktor brennt plötzlich lichterloh: Flammen greifen auf Waldstück über

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In der Nähe von Lüneburg geriet ein Traktor während der Strohernte in Brand. Die Flammen griffen auf das Feld sowie ein angrenzendes Waldstück über.

Von Svenja-Marie Kahl

Adendorf - Riesige Rauchsäulen zu sehen: Feuerwehrleute kämpften am Montagmittag gegen einen Flächenbrand in der Nähe von Lüneburg (Niedersachsen) an.

Feuerwehrleute kämpften am Montagnachmittag gegen die Flammen auf einem Feld an.
Feuerwehrleute kämpften am Montagnachmittag gegen die Flammen auf einem Feld an.  © Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Wie die Polizei mitteilte, brach gegen 13.30 Uhr ein Feuer auf einem Feld in Adendorf nordöstlich der Kreuzung Elba aus.

Während der Strohernte begann plötzlich ein Traktor zu brennen. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von mehr als 500 Quadratmetern aus. Zusätzlich griffen die Flammen auch auf einen angrenzenden Nadelwald über.

Zum Glück konnten die Feuerwehrleute Schlimmeres verhindern und den Brand eindämmen, so die Polizei.

Verletzt wurde niemand, allerdings entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Titelfoto: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

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