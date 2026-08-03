Traktor brennt plötzlich lichterloh: Flammen greifen auf Waldstück über
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Adendorf - Riesige Rauchsäulen zu sehen: Feuerwehrleute kämpften am Montagmittag gegen einen Flächenbrand in der Nähe von Lüneburg (Niedersachsen) an.
Wie die Polizei mitteilte, brach gegen 13.30 Uhr ein Feuer auf einem Feld in Adendorf nordöstlich der Kreuzung Elba aus.
Während der Strohernte begann plötzlich ein Traktor zu brennen. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von mehr als 500 Quadratmetern aus. Zusätzlich griffen die Flammen auch auf einen angrenzenden Nadelwald über.
Zum Glück konnten die Feuerwehrleute Schlimmeres verhindern und den Brand eindämmen, so die Polizei.
Verletzt wurde niemand, allerdings entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von mehreren Tausend Euro.
Titelfoto: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen