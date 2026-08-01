Blitz löst Waldbrand aus: Feuerwehr warnt vor "Gefahr für Leib und Leben"

Bad Reichenhall - Ein Blitzeinschlag hat bei Bad Reichenhall in Oberbayern einen Waldbrand an einem Berg entfacht.

Ein Blitz hat am Hochstaufen einen Waldbrand ausgelöst. (Symbolbild) © Jan Eifert/dpa

Der Blitz schlug dort laut Polizei während eines Gewitters am Freitagabend am Berg Hochstaufen ein.

Der Regen habe gegen die Flammen geholfen, aber es seien immer noch Glutnester da, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Das Ausmaß des Feuers an der Südseite des Hochstaufens sei überschaubar.

In einer Warnmeldung wiesen die Stadt Bad Reichenhall und die Feuerwehr darauf hin, dass "beim Aufenthalt in diesem Bereich Gefahr für Leib und Leben" bestehe.

"In dem betroffenen Gebiet finden Löschmaßnahmen aus der Luft mit Hubschraubern und Löschwasseraußenbehältern statt", so die Feuerwehr.