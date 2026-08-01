Waldbrand in der Oberpfalz: Vier Feuerwehrleute verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Im Landkreis Amberg-Sulzbach laufen die Löscharbeiten, das Feuer breitet sich nicht mehr weiter aus. Allerdings gibt es Verletzte unter den Einsatzkräften.

Von Franziska Groll, Friederike Hauer

Freudenberg - Beim Löschen eines Waldbrandes in Freudenberg in der Oberpfalz sind vier Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt worden.

Hunderte Einsatzkräfte kämpfen in der Nähe von Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach gegen einen Waldbrand.
Hunderte Einsatzkräfte kämpfen in der Nähe von Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach gegen einen Waldbrand.  © Tizian Gerbing/dpa

Das teilte das Landratsamt Amberg-Sulzbach mit. Der Brand, der am Freitagabend bei Freudenberg ausgebrochen war, ist demnach unter Kontrolle.

Das Feuer erstreckt sich den Angaben nach über rund 5,7 Hektar und breitet sich aktuell nicht weiter aus.

Zeitweise waren 350 Einsatzkräfte vor Ort. Am Samstagmorgen kämpften 200 Kräfte am Johannisberg, wie die Kreisbrandinspektion Amberg-Sulzbach mitteilte.

Waldbrand im Chiemgau: Flammen lodern noch, Hubschrauber fliegen weiter
Waldbrand Waldbrand im Chiemgau: Flammen lodern noch, Hubschrauber fliegen weiter

Starker Wind und schwer zugängliches Gelände erschwerten die Löscharbeiten, die aktuell immer noch in Gange sind. Ein Hubschrauber unterstützt die Feuerwehrleute, die zu Fuß im Gelände unterwegs sind.

Ein Hubschrauber fliegt Löschwasser auf den Johannisberg. Die Feuerwehr kann nur zu Fuß in das Gelände vordringen.
Ein Hubschrauber fliegt Löschwasser auf den Johannisberg. Die Feuerwehr kann nur zu Fuß in das Gelände vordringen.  © Tizian Gerbing/dpa

Am Freitag wurde die Bevölkerung vor der Brand- und Rauchentwicklung gewarnt. Bewohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten und Klimaanlagen abschalten.

Titelfoto: Bildmontage: Tizian Gerbing/dpa, Screenshot Instagram/Kreisbrandinspektion_as

Mehr zum Thema Waldbrand: