Waldbrand in der Oberpfalz: Vier Feuerwehrleute verletzt

Freudenberg - Beim Löschen eines Waldbrandes in Freudenberg in der Oberpfalz sind vier Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt worden.

Hunderte Einsatzkräfte kämpfen in der Nähe von Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach gegen einen Waldbrand. © Tizian Gerbing/dpa

Das teilte das Landratsamt Amberg-Sulzbach mit. Der Brand, der am Freitagabend bei Freudenberg ausgebrochen war, ist demnach unter Kontrolle.

Das Feuer erstreckt sich den Angaben nach über rund 5,7 Hektar und breitet sich aktuell nicht weiter aus.

Zeitweise waren 350 Einsatzkräfte vor Ort. Am Samstagmorgen kämpften 200 Kräfte am Johannisberg, wie die Kreisbrandinspektion Amberg-Sulzbach mitteilte.

Starker Wind und schwer zugängliches Gelände erschwerten die Löscharbeiten, die aktuell immer noch in Gange sind. Ein Hubschrauber unterstützt die Feuerwehrleute, die zu Fuß im Gelände unterwegs sind.