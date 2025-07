06.07.2025 14:38 Unfassbar! Paar macht bei hoher Gefahrenstufe Lagerfeuer im Wald

In der Altmark hat die Feuerwehr ein Lagerfeuer in einem Waldstück gelöscht. Ein Ehepaar hat dieses in der Nähe von Havelberg trotz Gefahrenstufe entzündet.

Von Robert Lilge

Havelberg/Dahlen - Am Samstagabend hat ein Paar im Havelberger Ortsteil Dahlen (Landkreis Stendal) ein Lagerfeuer in einem Wald angezündet. Alles in Kürze Paar zündet Lagerfeuer im Wald bei hoher Waldbrandgefahr.

Waldbrandgefahrenstufe 4 gilt im Landkreis Stendal.

Zeuge entdeckt Feuerschein und alarmiert Notruf.

Feuerwehr löscht Flammen im Waldgebiet.

Das Brisante daran: Derzeit herrscht im Landkreis Stendal die "hohe" Waldbrandgefahrenstufe 4. Das bedeutet, dass sämtliche Aktivitäten, die zu Bränden führen können, im Wald und in dessen Nähe vermieden werden sollten. Dem ertappten Ehepaar war dies offenbar egal. Ein Zeuge informierte um kurz nach 22 Uhr den Notruf, nachdem er einen Feuerschein in dem betroffenen Waldgebiet nahe der Bungalowsiedlung entdeckt hatte. Die hinzugerufene Feuerwehr zögerte nicht lang und löschte die Flammen, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Gegen die Eheleute wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit brechen deutschlandweit immer wieder Waldbrände aus, die erst nach mehreren Tagen erfolgreich gelöscht werden können. Grund dafür sind die zuletzt anhaltenden trockenen und heißen Tage, gepaart mit nur sehr wenig Niederschlag.

Titelfoto: Michael Reichel/dpa