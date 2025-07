Seit Mittwoch brennt es: Waldbrand in Thüringen nicht unter Kontrolle

Aus Sicht der Feuerwehr sei der Brand nach wie vor nicht unter Kontrolle, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt am Sonntag. Werde ein Glutnest gelöscht, fache der Wind wenige Meter entfernt das Nächste an.

Auch Hubschrauber wurden bei der Brandbekämpfung eingesetzt. © NEWS5 / Max Rehe

Am Sonntagmorgen flogen im Brandgebiet noch Hubschrauber, unter anderem um mit einer Wärmebildkamera Glutnester zu identifizieren. Am späten Vormittag wurde die Luftunterstützung dann eingestellt.

"Wir haben jetzt auch realisiert, dass wir in den Randbereichen mit Personal hineinmüssen und schwerer Technik, und dass die Luftunterstützung da nicht mehr so wirkungsvoll ist", betonte Wolfram. Am Samstag waren noch drei Helikopter über dem Brandgebiet geflogen und hatten Zehntausende Liter Wasser in den Wald gekippt.

Etwa 550 Einsatzkräfte waren laut dem SPD-Politiker am Sonntagmittag vor Ort. Am Montag soll die Personalstärke auf 300 reduziert werden. "Unsere Kräfte sind erschöpft", so Wolfram. Das Wetter sehe nicht schlecht aus: "Wir hoffen auf Abkühlung, wir hoffen auf Feuchtigkeit, und das unterstützt natürlich unsere Bemühungen, hier zum Ende zu kommen."



Wind, Hitze und Probleme mit der Löschwasserversorgung erschweren seither immer wieder die Brandbekämpfung für die Feuerwehrleute.