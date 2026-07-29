Waldbrände auf beliebter Urlaubsinsel: Mehrere Dörfer evakuiert, Bewohner sollen an Strände flüchten

Athen (Griechenland) - Auf der bei Urlaubern beliebten griechischen Ägäis-Insel Paros kämpfen Feuerwehrleute seit Stunden gegen einen großen Waldbrand . Mehrere Ortschaften wurden wegen der vorrückenden Flammenfront evakuiert, Bewohner sollten laut Medienberichten auf Geheiß der Rettungskräfte an die Strände flüchten.

Die Feuerwehr ist am Anschlag und fordert Hilfe vom Festland an: Wegen der vorrückenden Flammenfront flüchten Bewohner einer Ägäis-Insel an die Strände. © Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire/dpa

Die Feuerwehr auf der Kykladen-Insel ist laut der Zeitung "Proto Thema" seit Dienstag mit Dutzenden Kräften im Dauereinsatz und forderte Unterstützung von umliegenden Inseln wie Naxos und Syros sowie vom Festland an. Insbesondere die Ortschaft Agkairia sei von den Flammen bedroht, hieß es.

Flüge mit Löschflugzeugen und Helikoptern wurden demnach über Nacht unterbrochen, sollten bei Tagesanbruch aber wieder aufgenommen werden. Erschwert würden die Löscharbeiten durch kräftigen Wind, der Meteorologen zufolge am Mittwoch noch stärker werden dürfte.

Bisher ist Griechenland in diesem Jahr weitgehend von Hitzewellen verschont geblieben. In den vergangenen Jahren gab es solche Wellen dagegen - und sie hielten teils wochenlang an. Dürre und starke Winde schafften dann perfekte Bedingungen für schlimme Waldbrände.