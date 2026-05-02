Waldbrand wütet auf ehemaligem Truppenplatz: Feuer könnte mehrere Tage andauern

Jüterbog - Die Feuerwehr stellt sich auf eine weitere Ausbreitung des Waldbrandes auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog im südwestlichen Brandenburg ein. "Wir gehen davon aus, dass es sich im schlimmsten Fall noch über mehrere Tage hinziehen kann", sagte Stadtbrandmeister Rico Walentin. Nachts könne allerdings die höhere Luftfeuchtigkeit etwas helfen.

Anwohner wurden am Freitag dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu lassen. © 7aktuell.de | 7Aktuell

Der Waldbrandschutzbeauftragte in Brandenburg sprach am Nachmittag von einer betroffenen Fläche von mehr als 30 Hektar.

"Es breitet sich weiter aus", sagte Raimund Engel. Der Waldbrand bei Jüterbog ist der bislang größte Waldbrand in dieser Saison in Brandenburg.

Trockenheit, Sonne und sommerliche Temperaturen sollen am Sonntag anhalten. Der Waldbrand war am Freitag in dem Gebiet mit Munitionsbelastung ausgebrochen. Zu Beginn war von einer Größe von rund 2,5 Hektar die Rede.

"Es gibt keinen Grund zur Panik", sagte die Bürgermeisterin Christiane Lindner-Klopsch (parteilos). "Wir können damit umgehen." 30 Hektar entsprechen umgerechnet einer Größe von ungefähr 40 Fußballfeldern.

Die Feuerwehr kommt wegen gefährlicher Altlasten im Boden nicht direkt an die Brandstellen heran. Immer wieder seien Detonationen von Munition zu hören, sagte Brandmeister Walentin.