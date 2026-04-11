Waldbrandgefahr in Brandenburg: Alarmstufe 4 in vielen Landkreisen

Potsdam - Im Osten und Süden Brandenburgs besteht aktuell hohe Waldbrandgefahr der Stufe 4.

Für die Feuerwehr in Brandenburg hat die Waldbrandsaison begonnen. (Archivbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Nach Angaben des Umweltministeriums betrifft die zweithöchste Gefahrenstufe alle Landkreise in dem Gebiet, von der Uckermark im Norden, über Barnim, Teltow-Fläming bis zu den Landkreisen Elbe-Elster und Spree-Neiße im Süden.

Für den nordwestlichen Teil Brandenburgs gelte dagegen eine mittlere bis geringe Gefahr.



Der Waldschutzbeauftragte für Brandenburg, Raimund Engel, appellierte an Spaziergänger, die Zufahrten in den Wald nicht mit Fahrzeugen zu versperren.

Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge müssen im Notfall durchfahren können. "Wir hatten in diesem Jahr schon insgesamt 26 Waldbrände, auf zusammen rund 7 Hektar Fläche", sagte Engel.