Waldbrandgefahr in Brandenburg: Alarmstufe 4 in vielen Landkreisen
Von Björn Graas
Potsdam - Im Osten und Süden Brandenburgs besteht aktuell hohe Waldbrandgefahr der Stufe 4.
Nach Angaben des Umweltministeriums betrifft die zweithöchste Gefahrenstufe alle Landkreise in dem Gebiet, von der Uckermark im Norden, über Barnim, Teltow-Fläming bis zu den Landkreisen Elbe-Elster und Spree-Neiße im Süden.
Für den nordwestlichen Teil Brandenburgs gelte dagegen eine mittlere bis geringe Gefahr.
Der Waldschutzbeauftragte für Brandenburg, Raimund Engel, appellierte an Spaziergänger, die Zufahrten in den Wald nicht mit Fahrzeugen zu versperren.
Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge müssen im Notfall durchfahren können. "Wir hatten in diesem Jahr schon insgesamt 26 Waldbrände, auf zusammen rund 7 Hektar Fläche", sagte Engel.
Mit einer Entwarnung sei in den kommenden Tagen nicht zu rechnen, da kaum Niederschlag zu erwarten sei. Die Menschen werden gebeten, auf die Sicherheitsregeln zu achten, die ohnehin das ganze Jahr gelten: Kein Feuer in einem Abstand von maximal 50 Metern zu Waldgebieten und absolutes Rauchverbot beim Aufenthalt im Wald.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa