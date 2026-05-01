Waldbrand wütet auf ehemaligem Truppenplatz: Munition erschwert Löscheinsatz

Jüterbog - Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz "Altes Lager" bei Jüterbog ( Landkreis Teltow-Fläming ) ist ein Waldbrand ausgebrochen.

Anwohner wurden dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu lassen. © 7aktuell.de | 7Aktuell

Der Brand brach demnach am frühen Nachmittag aus und erfasste eine Fläche von rund 2,5 Hektar nordwestlich des Ortsteils Altes Lager.

Wegen möglicher Munitionsbelastung des Geländes könnten die Einsatzkräfte das Feuer derzeit nicht direkt bekämpfen. Löschversuche seien vorerst eingestellt worden.

Die Feuerwehr verschaffte sich laut einer Sprecherin zufolge unter anderem mit einer Drohne einen Überblick über die Lage. Zeitweise waren rund ein Dutzend Löschfahrzeuge und etwa 25 Einsatzkräfte vor Ort.

Derzeit überwacht ein Fahrzeug den Brandbereich über Nacht.