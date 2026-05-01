Waldbrand wütet auf ehemaligem Truppenplatz: Munition erschwert Löscheinsatz
Von Arrien Pauls
Jüterbog - Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz "Altes Lager" bei Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) ist ein Waldbrand ausgebrochen.
Der Brand brach demnach am frühen Nachmittag aus und erfasste eine Fläche von rund 2,5 Hektar nordwestlich des Ortsteils Altes Lager.
Wegen möglicher Munitionsbelastung des Geländes könnten die Einsatzkräfte das Feuer derzeit nicht direkt bekämpfen. Löschversuche seien vorerst eingestellt worden.
Die Feuerwehr verschaffte sich laut einer Sprecherin zufolge unter anderem mit einer Drohne einen Überblick über die Lage. Zeitweise waren rund ein Dutzend Löschfahrzeuge und etwa 25 Einsatzkräfte vor Ort.
Derzeit überwacht ein Fahrzeug den Brandbereich über Nacht.
Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.
Am Morgen soll die Lage neu bewertet werden. Die Waldbrandgefahrenstufe im Landkreis liegt aktuell bei Stufe 3 von 5 ("mittlere Gefahr").
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