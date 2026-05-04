Waldbrand bei Jüterbog eingedämmt: Warten auf Hilfe von oben

Jüterbog (Teltow-Fläming) - Brandenburgs erster großer Waldbrand des Jahres bei Jüterbog ist eingedämmt. "Das Feuer ist an Brandschutzstreifen ausgelaufen", sagte Stadtbrandmeister Rico Walentin der Deutschen Presse-Agentur.

Seit Freitag wütet der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz "Altes Lager" bei Jüterbog. © Manuel Genolet/dpa

"Es ist mit keiner weiteren Ausbreitung zu rechnen." Am Vormittag hatte eine Drohne den Wald überflogen und 152 Hektar betroffenes Gelände gemessen. Das entspricht einer Größe von etwa 215 Fußballfeldern.

Das Feuer war am Freitag auf zunächst 2,5 Hektar Fläche ausgebrochen und hatte sich auf dem mit Munition belasteten Gebiet rasch ausgebreitet.

Die Feuerwehr werde abrücken, kündigte der Stadtbrandmeister an und nannte die Lage inzwischen "entspannt". "Vereinzelt brennen noch Baumstümpfe in der Fläche und das dürfen sie auch." Bewohnerinnen und Bewohner umliegender Orte waren nicht in Gefahr.

Unter anderem wegen des Windes hatte sich das Feuer in dem Gebiet ausgebreitet, das ein Naturschutzgebiet mit seltenen Tierarten ist. Die Feuerwehr musste es brennen lassen, weil ein direkter Löscheinsatz wegen der alten Munition im Boden zu gefährlich wäre.

Stattdessen setzte die Feuerwehr auf das Netz aus rund 50 Meter breiten Brandschutzstreifen. In diesen Schneisen gibt es wenig Bewuchs - also wenig brennbare Vegetation - und Wege aus Sand.