Waldbrand in der Gohrischheide: Feuer lässt Rußkonzentration in Sachsen steigen

Der Waldbrand in der Gohrischheide im sächsischen Landkreis Meißen führt zu einem Anstieg der Rußkonzentration in Sachsen.

Riesa - Der Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Evakuierung einer weiteren Ortschaft wird vorbereitet. Für drei Gemeinden wurde Katastrophenalarm ausgelöst.

In der Gohrischheide brennen laut Angaben der Feuerwehr eine Fläche von rund 1000 Hektar Wald. © Daniel Wagner/dpa Betroffen sind laut Warnapp Nina die Gemeinden Zeithain und Wülknitz sowie die Stadt Gröditz. Die Zahl der Einsatzkräfte aus beiden Ländern wurde inzwischen auf über 500 aufgestockt. Die Feuerwehrkräfte kämpfen aktuell um den unmittelbar an der Landesgrenze liegenden Ort Nieska, einem Ortsteil der Stadt Gröditz. Waldbrand Waldbrand bei Saalfeld: DAS sagt Kreisbrand-Inspektor Patze Waldbrand Waldbrand in Thüringen mit lang nicht mehr erfasstem Ausmaß: "Das ist schon heftig" Auch Neudorf am Südrand der Gohrischheide wurde evakuiert, wie eine Sprecherin des Landratsamtes Meißen mitteilte. Demnach breiten sich die Flammen derzeit schnell in Richtung der Ortschaft aus.

3. Juli, 18.58 Uhr: Sachsens Ministerpräsident dankt den Helfern vor Ort

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 50) kam am Nachmittag in das Brandgebiet und dankte den Einsatzkräften. In dieser Zeit merke man, was Zusammenhalt bedeute, sagte der CDU-Politiker. Die Gohrischheide liege in einer munitionsverseuchten Region, deswegen sei es schwer, die Waldbrände dort zu löschen. Ähnliche Brände würden in den nächsten Jahren immer wieder vorkommen. "Wir müssen technisch und personell aufrüsten", so Kretschmer.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 50) besuchte am Nachmittag das Brandgebiet. © Sebastian Kahnert/dpa

3. Juli, 17.25 Uhr: Feuer lässt Rußkonzentration in Sachsen steigen

Der Waldbrand in der Gohrischheide hat die Luftqualität in einigen Teilen Sachsens deutlich verschlechtert. An den Messstationen in Radebeul-Wahnsdorf und Dresden-Nord sei die Rußkonzentration am Morgen vier- bzw. dreimal so hoch ausgefallen wie im Durchschnitt, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit. Auch ist seit Donnerstagmorgen der Brandgeruch in weiten Teilen der Landkreise Bautzen und Görlitz wahrnehmbar. In Dresden-Nord wurden bei nordwestlicher Windrichtung 3,26 Mikrogramm Ruß pro Kubikmeter Luft gemessen. Durchschnittlich liegt der Wert an dieser Station bei 1,1 Mikrogramm. Auch die Feinstaubbelastung fiel wegen des Waldbrands deutlich höher aus, Ruß ist eine spezielle Art von Feinstaub. Grenzwerte wurden nach Angaben des Landsamts nicht überschritten.

3. Juli, 17.23 Uhr: Feuer bedroht Lebensräume

Mit dem Waldbrand in der Gohrischheide ist auch der Lebensraum seltener Tiere und Pflanzen bedroht. Landesforstpräsident Utz Hempfling verweist darauf, dass die Gohrischheide das viertgrößte Naturschutzgebiet in Sachsen ist. Das Gebiet spiegele trockene Vegetationstypen wider. "Also beispielsweise Binnendünen mit offenem Gras oder trockene Heiden. Und das sind seltene Lebensräume, die durch eine hohe biologische Vielfalt geprägt sind."

Die Gohrischheide gilt als Paradies für Vögel, Insekten und andere Arten. Das Großfeuer in dem Gebiet hat auch Folgen für Tiere und Pflanzen. © Sebastian Kahnert/dpa

3. Juli, 15.28 Uhr: Evakuierung für Neudorf aufgehoben

Nach dem Waldbrand in der Gohrischheide dürfen die Bewohner des Zeithainer Ortsteils Neudorf wieder in ihre Häuser. Die Lage in diesem Gebiet sei nach Angaben des Landratsamtes Meißen unter Kontrolle und die Evakuierung aufgehoben, hieß es über die Warnapp Nina. Am Morgen waren Polizisten durch den Ort gegangen, um die Einwohner zum Verlassen von Neudorf aufzufordern. Die kleine Ortschaft grenzt an die Gohrischheide, die seit zwei Tagen in Flammen steht.

3. Juli, 14.31 Uhr: Anwohner haben Angst um ihr Dorf

Die vom Waldbrand betroffenen Dorfbewohner haben Angst um ihr Hab und Gut. "Ich will nicht, dass mein Dorf verbrennt", sagte etwa Alexander Rosental. Er habe erst vor vier, fünf Jahren sein Haus gebaut. "Meine Familie lebt dort, dort ist mein ganzer Lebensmittelpunkt". Die wichtigsten persönlichen Dinge hat er in eine Tasche gepackt und ist mit ängstlichen Gefühlen zur Schwiegermutter nach Riesa gefahren.



Flammen und Rauch bereiten den Anwohnern große Angst. © Sebastian Kahnert/dpa

3. Juli, 14.28 Uhr: Evakuierung ohne Probleme

Die Evakuierung von Neudorf lief problemlos ab. Man könne sich nicht wirklich daran gewöhnen, in einem solchen gefährdeten Gebiet zu leben, meinte ein Mann mittleren Alters. Vor ein paar Monaten hatte er noch die dramatischen Bilder von den Bränden in den Hügeln um Los Angeles gesehen. Dort ging es ja rasend schnell, meinte er jetzt. Nun hatte er wie viele Einwohner schon Vorsorge getroffen. Das Schlimmste sei die Ungewissheit, hieß es unisono. "Meine Frau ist vorhin von Arbeit zurückgekommen. Wir haben unsere Sachen gepackt, Versicherungsunterlagen und so was. Unser Auto ist schon bei meinen Eltern in Zeithain", berichtete der Mann. Er wolle nur noch sein Moped holen, ein S 50 aus DDR-Zeiten, heute eine Rarität. Man habe auch ein paar Fotos eingepackt, die Pässe. Alles andere könnte ersetzt werden. Die meisten Einwohner würden verständnisvoll reagieren, erläuterte eine Polizistin, die in Neudorf von Haus zu Haus geht und die Leute informiert. Die Nachricht von einer möglichen Evakuierung hatte schon vorher die Runde gemacht. Aber bis zuletzt hatten die Neudorfer gehofft, verschont zu werden. Nun richtet sich die Hoffnung darauf, dass die Flammen kein Zerstörungswerk anrichten. Am Vormittag setzte Regen ein und machte etwas Mut.

Die Polizei ging von Tür zu Tür, um die Anwohner über ihre Evakuierung zu informieren. © Sebastian Kahnert/dpa

3. Juli, 14 Uhr: Dieses Gebiet ist vom Waldbrand betroffen

Satellitenbilder zeigen das bisherige Ausmaß des Waldbrandes. Das europäische Brandmeldesystem "EFFIS" zeigt dabei alle Brandstellen, die gemeldet worden sind.

An diesen Markierungen wurden Brandstellen gemeldet. © Screenshot/EFFIS

3. Juli, 13.27 Uhr: Diesen Vorteil bringt der Katastrophenalarm

Der Katastrophenalarm für die drei Gemeinden Zeithain, Wülknitz und der Stadt Gröditz wurde bereits am Mittwochvormittag ausgerufen. Landrat Ralf Hänsel (55, CDU) erklärte dazu in einer Mitteilung des Landratsamts Meißen: "Dadurch haben wir mehr Zugriff auf Mittel und Ressourcen – auch aus anderen Bundesländern und der Europäischen Union."

Am Mittwochvormittag wurde Katastrophenalarm für drei Gemeinden ausgerufen. © Sebastian Kahnert/dpa

3. Juli, 13.17 Uhr: Waldbrandgefahr in Sachsen vorübergehend gesunken

Ungeachtet des Großbrandes in der Gohrischheide ist die Waldbrandgefahr in Sachsen vorübergehend gesunken. In der Nacht und am Vormittag sorgten Schauer und Gewitter für Entspannung, wie aus einer Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst hervorgeht.

3. Juli, 13.10 Uhr: Neudorf evakuiert

Wegen des Waldbrandes sollten die 269 gemeldeten Bewohner in Neudorf, einem Ortsteil von Zeithain, ihre Häuser zu verlassen. Eine Warnung kam über die Warnapp Nina. Polizisten gingen durch den Ort, um die Einwohner zum Verlassen ihrer Häuser und Wohnungen aufzufordern, berichtet ein dpa-Reporter. Die Behörden riefen via App dazu auf, nur das Notwendigste mitzunehmen. Im benachbarten Röderau steht eine Mehrzweckhalle zur Verfügung, in der die Menschen unterkommen können.

Die Ortschaft Neudorf wurde evakuiert. © Sebastian Kahnert/dpa

3. Juli, 13.02 Uhr: MP Kretschmer besucht Waldbrandregion

Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) wollte am Nachmittag in das Brandgebiet kommen und sich einen Eindruck verschaffen.