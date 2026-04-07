Waldbrand in Sachsen: Über vier Hektar fallen Flammen zum Opfer

Auf einer Fläche von über vier Hektar hat am Ostermontag ein Waldbrand im Landkreis Görlitz gelodert.

Von Malte Kurtz

Niesky - Auf einer Fläche von über vier Hektar hat am Ostermontag ein Waldbrand im Landkreis Görlitz gelodert.

In einem Waldgebiet im Landkreis Görlitz war an zwei Stellen Feuer ausgebrochen.
In einem Waldgebiet im Landkreis Görlitz war an zwei Stellen Feuer ausgebrochen.  © xcitepress/Pascal Gotttschling

Rund 70 Kameraden der Feuerwehr waren seit Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in einem Waldgebiet nahe der Ortschaft Sandschenke (bei Niesky) im Einsatz.

Dort war gleich an zwei Stellen ein Brand ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Dienstagmorgen erklärte.

Eine vier Hektar große Fläche brannte an einer Schonung - einem Waldgebiet, in dem Bäume gezüchtet und vor Wildtieren geschützt werden. Außerdem brannte es auf einer weiteren, rund 2500 Quadratmeter großen Fläche.

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Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis waren bis circa 21.50 Uhr im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wurde noch nicht beziffert.

Die Flammen verwüsteten über vier Hektar Wald.
Die Flammen verwüsteten über vier Hektar Wald.  © JKFOTOS / Ben Schilling
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.  © xcitepress/Pascal Gottschling

Recht klar ist dagegen, dass an diesen Stellen eine Selbstentzündung äußerst unwahrscheinlich ist. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Pascal Gotttschling, JKFOTOS / Ben Schilling

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