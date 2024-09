Weil er seinen Hund einäschern wollte: Mann verursacht schweren Waldbrand

In den USA treten momentan gehäuft Waldbrände auf, wie hier in New Jersey. Für ein Feuer im US-Staat Colorado war zuletzt ein Mann verantwortlich, der seinen Hund einäschern wollte. © Uncredited/New Jersey Department of Environmental Protection/AP/dpa

Wie People berichtete, klickten am 5. September die Handschellen. Kurz nachdem der Flächenbrand im August ausgebrochen war, hatte man Garber nämlich in seinem Wagen von der Ausbruchsstelle wegfahren sehen.



Anschließend entdeckte man an ebendiesem Ort ein Loch, in dem die halb verbrannte Leiche eines Hundes lag. Daneben ein Grabstein mit der Inschrift: "Oktober 2017 bis Juli 2024, Rocket - Ruhe in Frieden, Kumpel."

Tatsächlich handelte es sich bei Rocket um die geliebte Fellnase von Garber, die kurz vor ihrem Tod einen anderen Vierbeiner attackiert hatte. Daraufhin hatte der 63-Jährige das Tier einschläfern lassen müssen.

Es scheint, als hätte Garber nach dem schweren Verlust eine eigene, persönliche Beerdigung für seinen besten Freund abgehalten, wobei er das Tier einäschern wollte. Dazu hatte er den Kadaver in die Grube gelegt, mit Holz bedeckt und angezündet. Anschließend hatte er eine Spraydose dazu geworfen.