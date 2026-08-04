Züge stillgelegt, Armee im Einsatz: Waldbrand nahe deutscher Grenze wütet weiter

Oostrum (Niederlande) - Der Großbrand im Naturgebiet im Osten der Niederlande ist bisher nicht unter Kontrolle.

Im niederländischen Naturschutzgebiet De Rosmolen brennt seit Montag ein Wald. © Rob Engelaar/ANP/dpa

Das Feuer hatte sich bis in den frühen Dienstagmorgen ausgebreitet, doch die Lage sei nun stabil, teilten die Sicherheitsbehörden mit.

Rund 250 Feuerwehrleute und auch erneut Löschhubschrauber der Armee seien im Einsatz.

Rund 100 Hektar seien betroffen. Jetzt werde versucht, eine weitere Ausbreitung zu verhindern, sagte ein Behördensprecher. "Der Wind hat etwas nachgelassen, das ist günstig."

Das Feuer in dem Naturgebiet De Rosmolen nahe der deutschen Grenze war am Montag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Durch Wind und hohe Temperaturen konnten sich die Flammen schnell über die Baumkronen ausbreiten.

Auch in der Nacht bekämpften Hunderte Feuerwehrleute das Feuer.