Blutige Schmierereien: Hakenkreuze an fast 50 Autos

Hanau - Fast 50 Autos wurden offenbar mit menschlichem Blut beschmiert, ebenso Briefkästen und Hauswände. Mehrere der betroffenen Wagen wurden so mit Hakenkreuzen verschandelt.

Am späten Mittwochabend entdeckte die Polizei in Hanau zahllose Schmierereien an Autos, Wänden und Briefkästen, offenbar alle aus menschlichem Blut. © Polizeipräsidium Südosthessen/dpa

Am späten Mittwochabend entdeckte ein Mann in Hanau, dass sein in der Plantagenstraße abgestelltes Auto mit einer rötlichen Flüssigkeit beschmiert worden war: Auf der Motorhaube hatte ein Unbekannter auf diese Weise ein verbotenes Hakenkreuz hinterlassen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Donnerstagmorgen mitteilte.

Der Autobesitzer alarmierte in der Folge gegen 22.40 Uhr die Polizei. Eine entsandte Streifenwagen-Besatzung stellte daraufhin fest, dass im Stadtteil Lamboy knapp 50 Autos sowie mehrere Briefkästen und Hauswände mit roter Flüssigkeit verunstaltet worden waren.

Mehrere der betroffenen Wagen seien "mit dem verbotenen Symbol" gekennzeichnet worden, erklärte ein Sprecher.

"Ein spezieller Vortest ergab, dass es sich bei der Substanz um menschliches Blut handeln dürfte", hieß es weiter.