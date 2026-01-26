Ilse Aigner: Extremisten "tanzen uns auf der Nase herum"

Nürnberg - Bei einer Gedenkveranstaltung für Opfer des Nationalsozialismus hat Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (61) vor einer Wiederholung der Geschichte gewarnt.

Ilse Aigner (61), Präsidentin des Bayerischen Landtags, warnt: "Die Meinungsfreiheit darf kein Freifahrtschein sein für Antisemiten." © Leonie Asendorpf/dpa

"Extremisten von rechts und links, radikale Muslime und Feinde der Freiheit aller Art tanzen uns auf der Nase herum", sagte die CSU-Politikerin bei der Veranstaltung in Nürnberg.

"Viel zu lang waren wir sprachlos. Tatenlos." Deutschland müsse Antworten auf Fragen geben wie: "Was läuft falsch, wenn jüdische Menschen wieder anfangen, sich zu verstecken?"

Denn Geschichte könne sich wiederholen, warnte Aigner – "wenn wir sie nicht aufhalten".

Aigner forderte in diesem Zusammenhang ein hartes Vorgehen des Rechtsstaats gegen Antisemitismus. "Die Meinungsfreiheit darf kein Freifahrtschein sein für Antisemiten", sagte die CSU-Politikerin.

"Wer Juden den Tod wünscht, wer Israel als jüdischem Staat das Existenzrecht abspricht, muss empfindlich bestraft werden."