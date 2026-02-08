Verfassungsschutz in Alarmbereitschaft: Neonazi-Partei "Der Dritte Weg" wächst

Mainz - Der Verfassungsschutz schaut genau hin, ob die rechtsextremistische Partei "Der Dritte Weg" weiter Mitglieder rekrutiert. Mit Kampfsportevents sollen gerade junge Menschen angelockt werden.

Mitglieder der rechtsextremistischen Partei "Der Dritte Weg" bei einer Veranstaltung in Bayern: Deutschlandweit werden der Partei etwa 800 Personen zugerechnet. © Nicolas Armer/dpa

So hat die Kleinstpartei Zulauf in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Parteimitglieder stieg von rund 50 im Jahr 2020 auf 70 im vergangenen Jahr, wie Innenminister Michael Ebling (59, SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion in Mainz mitteilte. Bundesweit werden der Partei mehr als 800 Personen zugerechnet.

Im Verfassungsschutzbericht von Rheinland-Pfalz wird "Der Dritte Weg" als neonazistisch geprägte Kleinstpartei bezeichnet, die 2013 von ehemaligen Aktivisten der NPD sowie anderen Rechtsextremisten gegründet worden sei.

Ihr Sitz befindet sich demnach in Weidenthal im Landkreis Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz).

Ideologisch orientiert sich die Partei demnach am Nationalsozialismus. "Mit ihren virtuellen und real weltlichen Aktivitäten wie Kampfsportevents versucht die Partei, insbesondere junge Menschen anzusprechen und zu rekrutieren", heißt es in dem Bericht.

Zu beobachten sei, dass die Struktur der Jugendorganisation der Partei stetig ausgebaut werde, berichtete der Innenminister.