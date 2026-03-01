Thüringer Geheimdienstchef: Extremismus nicht nur in Ost-AfD

Erfurt (dpa) - Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer (58) hält die Einstufung der niedersächsischen AfD als extremistisch für folgerichtig.

Stephan Kramer (58), Präsident des Amtes für Verfassungsschutz beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

"Dass das jetzt einen West-Verband betrifft, zeigt das, was ich schon früher gesagt habe: Das Thema Extremismus in der AfD ist nicht nur ein ostdeutsches Phänomen", sagte Kramer der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Die Entscheidung sei folgerichtig, auch mit Blick auf das Gesamtbild. "Das Landesamt hat eigenständig gesammelt, ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich um einen erwiesen extremistischen Landesverband handelt."

Der niedersächsische Verfassungsschutz hatte den dortigen AfD-Landesverband vor Mitte Februar als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft. Die AfD in Niedersachsen ist damit der erste westdeutsche Landesverband mit einer solchen Einstufung. Sie klagt gegen die Entscheidung beim Verwaltungsgericht in Hannover.

Die niedersächsische AfD war seit 2022 als Verdachtsobjekt beobachtet worden. Nach einer Verlängerung im Jahr 2024 musste der Verfassungsschutz spätestens im Mai 2026 entscheiden, ob eine Hochstufung erfolgt oder die Beobachtung endet.