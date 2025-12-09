"L'amour toujours": Prozess zu rassistischen Parolen in Diskothek angesetzt

Greding/Schwabach - Rund zwei Jahre nachdem in einer Diskothek im mittelfränkischen Greding mutmaßlich rassistische Parolen gesungen wurden, stehen sechs Personen ab April 2026 vor Gericht.

Von der ursprünglich polizeilich genannten Gruppe von etwa 30 Personen müssen sich ab April sechs Beschuldigte vor Gericht verantworten. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die Beschuldigten seien zur Tatzeit zwischen 19 und 35 Jahre alt gewesen, teilte ein Sprecher des Amtsgerichts Schwabach zu dem Vorfall in der Nacht auf den 14. Januar 2024 am Rande des AfD-Parteitags mit.

Fünf von ihnen wirft die Staatsanwaltschaft Volksverhetzung vor, weil sie Lieder mit teilweise rassistischem Text gesungen haben sollen.

Die Polizei hatte damals mitgeteilt, die Beschuldigten sollen zur Melodie des Liedes "L'amour toujours" Parolen wie "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" skandiert haben.

Ein damals 23-Jähriger soll laut Gerichtsangaben einen Hitlergruß gezeigt haben. Er sei wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angeklagt.

Weil die Beteiligten gegen zunächst erteilte Strafbefehle Einspruch erhoben haben, kommt es zum Prozess.