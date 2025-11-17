Zahl rechtsextremer Vorfälle an Thüringer Schulen steigt

Die Anzahl rechtsextremer oder rassistischer Vorfälle an Thüringer Schulen hat sich in den vergangenen zehn Jahren beinahe verdreifacht.

Von Sebastian Haak

Thüringen - Die Anzahl rechtsextremer oder rassistischer Vorfälle an Thüringer Schulen hat sich in den vergangenen zehn Jahren beinahe verdreifacht. Allein 2024 wurden in Thüringen 120 derartige Vorfälle registriert - zehn Jahre zuvor waren es noch 46.

Die Zahl rechtsextremer Straftaten an Thüringer Schulen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa Dies geht aus einer Antwort des Thüringer Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss (47) hervor. Auch in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres habe es laut vorläufiger Statistik bereits vergleichbare "Straftaten im mittleren zweistelligen Bereich" an den Schulen im Land gegeben, so das Bildungsministerium weiter. "Aufgrund der Vorläufigkeit der Fallzahlen und unter Berücksichtigung laufender Ermittlungen sind Änderungen in der Bewertung nicht auszuschließen", heißt es allerdings einschränkend. Rechtsextremismus Rechte Buchmesse "SeitenWechsel": Hunderte bei Protesten in Halle Nach Angaben des Bildungsministeriums müssen Schulleitungen melden, wenn es an den Bildungseinrichtungen zu verfassungsfeindlichen Äußerungen, gewalttätigen Übergriffen oder Aktivitäten in extremistischer Form kommt. Die entsprechenden Meldungen werden im Ministerium gesammelt. "Seitens der Schulleitung sind außerdem Beweise zu sichern und der Vorfall ist der Polizei zu melden."

Schulleitungen sollen Hintergründe ermitteln

Des Weiteren seien die Schulleitungen angehalten, die Hintergründe der entsprechenden Vorfälle zu erfragen, heißt es in der Antwort des Ministeriums an König-Preuss. Vor zwei Jahren waren den Angaben nach bereits 73 Vorfälle registriert worden, die der politisch rechts motivierten Kriminalität zugeordnet worden sind. Im Jahr 2024 waren es dann schon 120 Delikte. 2024 war in Thüringen ein neuer Landtag gewählt worden. Dass in Wahljahren mehr politisch motivierte Straftaten registriert werden, ist auch außerhalb von Schulgebäuden regelmäßig der Fall.

(Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

Drei Fälle von Körperverletzung in Erfurt, Eisenberg und Neuhaus