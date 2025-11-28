Mutmaßlicher Rechtsextremist (17) soll Sprengstoff-Anschläge vorbereitet haben

Frankfurt am Main/Limburg-Weilburg - Ein jugendlicher mutmaßlicher Rechtsextremist aus dem mittelhessischen Kreis Limburg-Weilburg soll Sprengstoffanschläge vorbereitet haben.

Der 17-Jährige soll aus rechtsextremistischen Motiven beschlossen haben, Andersdenkende zu töten. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der 17-Jährige wurde deshalb unter anderem wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und Volksverhetzung angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte.

Mitangeklagt vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Limburg sind ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger, sie sollen den 17-Jährigen unterstützt haben.

Spätestens seit Anfang 2023 habe der Hauptangeklagte ein "ausgeprägtes antisemitisches, rassistisches, ausländerfeindliches und rechtsextremistisches Weltbild" gehabt, teilte die Anklagebehörde mit.

Er soll daher beschlossen haben, Menschen zu töten, die nicht seinem Weltbild entsprechen. Er habe in Chatgruppen volksverhetzende Inhalte geteilt.

Der 17-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am 17. April dieses Jahres festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.