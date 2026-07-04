Marcant macht Content gegen rechts, indem er mit Menschen auf Nazi-Demos spricht: Dafür erhält er Mord-Drohungen

Frankfurt am Main/Mainz - Marcant (24) aus Frankfurt am Main geht auf Nazi-Demos , spricht dort mit Teilnehmern, stellt Fragen, versucht aufzuklären und zeigt die entstandenen Videos sehr erfolgreich auf TikTok , erreicht so Millionen Menschen.

Marcant (24) versucht mit den Menschen, die auf Nazi-Demos gehen, ins Gespräch zu kommen, ihre Beweggründe zu erfahren und aufzuklären. © DF/Maximilian Neidlinger, probonoTV

Für die ZDF-Doku-Reihe "37°Leben" hat ein Journalist den Content Creator begleitet und ausführlich interviewt. Dass man mit Nazis nicht rede, das sei überholt, sagt Marcant. "Heute reden die Nazis in Parlamenten, reden im Internet, haben hunderttausende Follower und Followerinnen."

Auf den Demos möchte er von den Menschen in ruhigem, freundlichem Ton wissen, warum sie mit ausgewiesenen Rechtsextremen marschieren, wie sie über den Holocaust denken, oder stellt Fragen wie "Warum bist Du stolz auf die weiße Rasse?". Viele Antworten erhält er nicht, stattdessen wird er übel beschimpft oder aufgefordert, sich zu "verpissen".

Aufmerksam auf das sich rasant ausbreitende rechtsextreme Gedankengut wurde er auf TikTok. "Vor 80 Jahren war der Holocaust und jetzt werden rechtsextreme Lieder von 14-jährigen Mädchen gelipsynct", sagt Marcant.

Da habe er gegensteuern wollen. "Ich versuche, vor allem Jugendliche, die rechtes Gedankengut haben, aufzuklären und auch generell die Gesellschaft mitzunehmen und auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen."