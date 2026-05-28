Nach monatelanger Fahndung: Thüringer Rechtsextremist in Spanien gefasst
Von Marie-Hélèn Frech
Gera/Madrid (Spanien) - Der gesuchte Rechtsextremist Christian Klar ist in Spanien festgenommen worden.
Die spanische Polizei habe ihn am späten Mittwochabend in Madrid gefasst, sagte eine Sprecherin des Thüringer Landeskriminalamts. Die entscheidenden Hinweise, die zur Festnahme führten, seien von der Thüringer Zielfahndung gekommen.
Weil er einem Prozess gegen ihn am Amtsgericht Gera wegen mehrerer Delikte ferngeblieben war, hatte die Staatsanwaltschaft Gera nach Klar auch mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet. Klar war in der Vergangenheit etwa als Organisator rechter Demos in Ostthüringen in Erscheinung getreten.
Ein Antrag auf Auslieferung sei bereits in Vorbereitung, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera. Mit dem EU-Land Spanien bestehen entsprechende Abkommen.
Wie lange das Verfahren dauere, sei schwer einzuschätzen. Klar könne die Auslieferung etwa ablehnen, dann müsste sich zunächst ein spanisches Gericht mit dem Fall beschäftigen.
Titelfoto: Jacob Schröter/dpa