Nach monatelanger Fahndung: Thüringer Rechtsextremist in Spanien gefasst

Gera/Madrid (Spanien) - Der gesuchte Rechtsextremist Christian Klar ist in Spanien festgenommen worden.

Christian Klar wurde in Madrid festgenommen. © Jacob Schröter/dpa

Die spanische Polizei habe ihn am späten Mittwochabend in Madrid gefasst, sagte eine Sprecherin des Thüringer Landeskriminalamts. Die entscheidenden Hinweise, die zur Festnahme führten, seien von der Thüringer Zielfahndung gekommen.

Weil er einem Prozess gegen ihn am Amtsgericht Gera wegen mehrerer Delikte ferngeblieben war, hatte die Staatsanwaltschaft Gera nach Klar auch mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet. Klar war in der Vergangenheit etwa als Organisator rechter Demos in Ostthüringen in Erscheinung getreten.

Ein Antrag auf Auslieferung sei bereits in Vorbereitung, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera. Mit dem EU-Land Spanien bestehen entsprechende Abkommen.