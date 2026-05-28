Fassungslosigkeit: Gästebucheinträge in KZ-Gedenkstätte "niederschmetternd"

Potsdam - Der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll (52), hat sich besorgt über die Zunahme rechtsextremistischer Einstellungen unter jungen Menschen gezeigt.

Axel Drecoll (52), Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen, sieht eine besorgniserregende rechtsextreme Tendenz bei jungen Menschen. © Annette Riedl/dpa

Dies sei in den Gedenkstätten deutlich festzustellen, sagte Drecoll im rbb-Sender Inforadio kurz vor dem Besuch von Bundesbildungsministerin Karin Prien (60, CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) in der Gedenkstätte Sachsenhausen bei Oranienburg.

Dass es Einträge im Gästebuch der Gedenkstätte mit positivem Bezug zu Hitler gegeben habe, habe auch bei ihm für "ein Stück weit Fassungslosigkeit" gesorgt, berichtete Drecoll.

Es sei zum Teil "niederschmetternd". Er wolle nicht ausschließen, "dass es auch dumme Provokationen sind".

Es müsse nicht immer eine rechtsextreme oder neonazistische Gesinnung dahinterstecken. "Aber mit Sicherheit tut es das auch, und das ist besorgniserregend."